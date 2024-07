Meteo Asti, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio ad Asti indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio e sera si prevedono precipitazioni più consistenti.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,3°C con una percezione di +23,9°C. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Ovest a una velocità di 1,6km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’86% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a +29,4°C con una percezione di +31,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud Est a una velocità di 8,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 61% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nella sera, le precipitazioni si intensificheranno con piogge leggere. Le temperature si abbasseranno a +20,5°C con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggero provenendo da Sud Est a una velocità di 4,1km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 94% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di munirsi di un ombrello o di un impermeabile per affrontare le piogge previste. Per i prossimi giorni ad Asti, si prevedono condizioni meteorologiche instabili con possibili precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.9° perc. +21.3° prob. 55 % 3.5 SO max 4 Libeccio 84 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.2° perc. +20.7° 0.47 mm 4.4 SSO max 4.5 Libeccio 92 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.27 mm 2.8 O max 4.6 Ponente 90 % 1013 hPa 9 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 29 % 4.6 E max 4.7 Levante 74 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +29.2° perc. +31.7° 0.11 mm 2.3 E max 5 Levante 62 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +29° perc. +31.9° 0.17 mm 10 SSE max 12.1 Scirocco 66 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +24.2° perc. +24.9° 0.34 mm 11.4 SSE max 22.8 Scirocco 85 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.56 mm 2.8 SE max 4.1 Scirocco 94 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.