Meteo Grottaglie, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

Mercoledì 24 Luglio a Grottaglie si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di un cielo sereno, con temperature intorno ai 25-27°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un lieve aumento delle temperature che raggiungeranno i 34-35°C. Il vento si manterrà moderato proveniente sempre da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con qualche nuvola in arrivo verso le ore centrali. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che soffierà da Nord – Nord Ovest. Verso sera, è prevista la comparsa di nuvole più consistenti e la possibilità di piogge leggere. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 26-27°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Grottaglie indicano una giornata calda e soleggiata, con possibili piogge leggere nel tardo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Grottaglie.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 12.3 NO max 23.2 Maestrale 56 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +25.1° Assenti 10.9 NO max 22.3 Maestrale 54 % 1009 hPa 7 cielo sereno +31.6° perc. +31.1° Assenti 23.1 NNO max 29.1 Maestrale 36 % 1010 hPa 10 cielo sereno +34.2° perc. +34° Assenti 25.7 N max 25.3 Tramontana 32 % 1009 hPa 13 cielo sereno +34.3° perc. +34.7° prob. 1 % 25.1 N max 27.4 Tramontana 35 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +31.2° perc. +31.6° 0.21 mm 18.9 O max 21.4 Ponente 43 % 1008 hPa 19 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 37 % 17.6 NO max 35.1 Maestrale 61 % 1009 hPa 22 cielo coperto +25.9° perc. +26.1° prob. 15 % 12.6 NNO max 29.5 Maestrale 58 % 1009 hPa

