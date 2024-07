Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Alessandria si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattina e un picco massimo nel primo pomeriggio.

Durante la notte e le prime ore del mattino, sono attese nubi sparse con temperature intorno ai +19°C. La copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, portando a condizioni di cielo sereno nelle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature aumenteranno fino a superare i +25°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 75%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno con temperature che raggiungeranno i +29°C. La brezza leggera contribuirà a rendere più gradevole la sensazione termica, nonostante l’umidità che si manterrà intorno al 60%.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +22°C. La presenza di una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est favorirà un graduale calo delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio ad Alessandria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. È consigliabile prestare attenzione all’idratazione e alla protezione solare, considerando il caldo previsto. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Alessandria.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.21 mm 3.6 NNE max 3.9 Grecale 92 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +18.8° Assenti 3.3 NNE max 4.3 Grecale 94 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.5° perc. +20.9° Assenti 2.2 NO max 3 Maestrale 88 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25° perc. +25.5° Assenti 3.6 NE max 4.8 Grecale 75 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.2° perc. +30.2° Assenti 8 ENE max 8.2 Grecale 63 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +31.7° prob. 1 % 10 NE max 9.5 Grecale 60 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 1 % 8.5 NE max 14.4 Grecale 80 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° prob. 8 % 2.7 ESE max 5.9 Scirocco 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 21:02

