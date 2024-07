Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio ad Asti mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai 28-29°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 70-80%, con temperature che si aggireranno intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà da nord-nord est con una velocità di 7-9km/h.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 15-20%. Le temperature massime saranno di circa 28-29°C, con venti sempre provenienti da nord est con una velocità di 8-9km/h.

Durante la sera, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 22-24°C, mentre il vento sarà più debole, con una velocità intorno ai 3-4km/h proveniente da nord-nord est.

In conclusione, le previsioni meteo per Asti per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata con nubi sparse al mattino, seguite da un aumento della schiarita nel corso della giornata e cielo sereno in serata. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Prestare attenzione alla leggera brezza che potrebbe essere presente durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.3° perc. +21.9° prob. 24 % 5.8 NNO max 6.1 Maestrale 92 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +20.3° prob. 44 % 5.4 NNO max 6.7 Maestrale 96 % 1012 hPa 7 nubi sparse +22.8° perc. +23.4° Assenti 6.6 N max 9.2 Tramontana 86 % 1013 hPa 10 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 13 % 8.7 NNE max 9.4 Grecale 70 % 1013 hPa 13 poche nuvole +28.6° perc. +30.6° prob. 3 % 9.5 NE max 8 Grecale 61 % 1011 hPa 16 poche nuvole +28.5° perc. +30.6° prob. 5 % 8.3 NE max 6.7 Grecale 63 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24.6° prob. 13 % 4.1 ENE max 4.2 Grecale 81 % 1010 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +23° prob. 26 % 3.1 NNE max 3.7 Grecale 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:00 e tramonta alle ore 04:00

