Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere indicano un clima stabile e gradevole nei prossimi giorni. Martedì e Mercoledì saranno caratterizzati da bel tempo e temperature in aumento durante il giorno. Giovedì, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai +22-31°C, con percezioni di fresco e caldo. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità varierà dal 52% all’85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014-1019hPa. Si consiglia di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Castiglione delle Stiviere, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,5°C, con una leggera percezione di caldo a +23°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 9,5km/h, con raffiche fino a 16km/h. L’umidità sarà del 85% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i +28,7°C. Il vento sarà orientato a Sud Est con una velocità di 8km/h. L’umidità diminuirà al 68% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1019hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con una percezione di caldo di +32,8°C. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 4,5km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature caleranno fino a +25,6°C, con una percezione di fresco di +26,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 13,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte a Castiglione delle Stiviere, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23°C, con una percezione di fresco di +23,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 5,4km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà a 1018hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature saliranno fino a +27,4°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i +28,5°C. Il vento sarà orientato a Sud Est con una velocità di 10,2km/h. L’umidità diminuirà al 59% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una percezione di caldo di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 5,6km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature caleranno fino a +24,9°C, con una percezione di fresco di +25,3°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 7km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 72% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte a Castiglione delle Stiviere, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 18%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di fresco a +22,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 5,1km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nella mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,4°C, con una percezione di fresco di +22,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a una velocità di 5,2km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature massime saranno di +22,2°C, con una percezione di fresco di +22,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 5,1km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 69%. Le temperature caleranno fino a +21,9°C, con una percezione di fresco di +22,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 5,2km/h. L’umidità aumenterà al 76% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte a Castiglione delle Stiviere, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 63%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di caldo a +24,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 3,5km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nella mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,4°C, con una percezione di fresco di +23,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 4km/h. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura del 10%. Le temperature massime saranno di +23,2°C, con una percezione di fresco di +23,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 4,2km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà all’81% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura del 7%. Le temperature caleranno fino a +23°C, con una percezione di fresco di +23,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 5,4km/h. L’umidità aumenterà al 82% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

