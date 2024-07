Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Fidenza prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a +34°C. Durante la sera, tuttavia, sono attese precipitazioni moderate che potrebbero portare un po’ di sollievo dal caldo estivo.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai +22°C. Al risveglio, il sole farà capolino tra le nuvole, portando una leggera brezza che favorirà una temperatura di +24°C. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno e le temperature saliranno fino a toccare i +31°C.

Nel pomeriggio, il sole sarà predominante e le temperature raggiungeranno il picco massimo di +34°C. Durante la sera, tuttavia, sono previste precipitazioni che potrebbero portare un po’ di frescura, con temperature intorno ai +23°C.

In base alla situazione meteo dei prossimi giorni a Fidenza, possiamo affermare che il caldo estivo continuerà a farsi sentire, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Tuttavia, è sempre bene tenere d’occhio le previsioni del tempo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.4° perc. +23.9° prob. 35 % 4.8 SSO max 5.7 Libeccio 80 % 1013 hPa 3 nubi sparse +22.2° perc. +22.7° Assenti 3.9 O max 4.7 Ponente 83 % 1011 hPa 6 poche nuvole +24.6° perc. +25.1° Assenti 4.8 O max 6.5 Ponente 76 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.7° perc. +31.9° Assenti 4.5 NNO max 5.5 Maestrale 58 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +36.1° Assenti 7.7 N max 8.3 Tramontana 48 % 1009 hPa 15 cielo sereno +34.2° perc. +37.2° Assenti 6.1 N max 8.1 Tramontana 45 % 1007 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +32° prob. 1 % 4.1 NO max 8.9 Maestrale 65 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +23.4° perc. +23.8° 1.94 mm 10.9 SO max 13.6 Libeccio 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:42

