Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani sabato 27 luglio

Sabato 27 Luglio a Mantova si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potranno superare i +30°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +26-28°C. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 1 e 3 km/h provenienti prevalentemente da direzione Sud-Ovest.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, con temperature che raggiungeranno i +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 5-8 km/h provenienti da direzione Nord-Ovest.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con poche nuvole sparse, e le temperature si manterranno piacevoli attorno ai +25°C. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 2-5 km/h provenienti da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Mantova indicano una giornata estiva con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Mantova nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° Assenti 6.7 ENE max 6.7 Grecale 75 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.1° Assenti 3.3 ESE max 3.5 Scirocco 79 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° Assenti 0.5 NO max 1.4 Maestrale 72 % 1015 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +29.6° Assenti 2.1 SO max 2.4 Libeccio 57 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +33° prob. 8 % 3.8 ONO max 4.7 Maestrale 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +33.8° prob. 8 % 6.8 N max 6.2 Tramontana 47 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +31° prob. 8 % 3.2 N max 4.8 Tramontana 70 % 1014 hPa 21 poche nuvole +25° perc. +25.5° Assenti 2.4 E max 4 Levante 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:46

