Previsioni Meteo Martina Franca: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Martina Franca indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che caratterizzerà il tempo in tutte le fasce orarie.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +26,2°C e i +30,7°C. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile, creando una piacevole brezza che contribuirà a rendere l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,8°C, con un lieve aumento dell’intensità del vento che potrà raggiungere i 30,5km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 35%.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +23,5°C. Il vento fresco proveniente da Nord – Nord Ovest continuerà a soffiare con una certa intensità, ma senza particolari variazioni rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca per Giovedì 25 Luglio confermano una giornata estiva all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili. Sia oggi che nei prossimi giorni, non sono previste precipitazioni significative, garantendo così giornate ideali per godersi il bel tempo e le bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Martina Franca

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 7 % 20.2 NO max 37.1 Maestrale 62 % 1008 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +23.2° prob. 7 % 25.7 NNO max 41.4 Maestrale 71 % 1008 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +27.8° Assenti 24.5 NNO max 26.9 Maestrale 48 % 1009 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +29.4° Assenti 19.5 N max 20.4 Tramontana 35 % 1009 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +29.7° Assenti 25.1 N max 23.7 Tramontana 36 % 1008 hPa 16 cielo sereno +28.7° perc. +28° Assenti 25.2 NNO max 32.2 Maestrale 36 % 1008 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +23.9° Assenti 18.6 NNO max 35.5 Maestrale 54 % 1009 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 21.9 NNO max 40.3 Maestrale 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:07 e tramonta alle ore 04:07

