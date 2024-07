Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Montichiari si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà avvolta da un cielo sereno con una temperatura di +23,8°C, che raggiungerà i +30,4°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno arrivare fino a +32,4°C.

Durante la mattina e il primo pomeriggio il vento soffierà leggero da diverse direzioni, con velocità comprese tra i 2km/h e i 6km/h. Nel tardo pomeriggio e sera la brezza leggera si manterrà costante, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,6km/h.

La copertura nuvolosa sarà praticamente assente per l’intera giornata, con valori che si manterranno intorno allo 0%. L’umidità relativa dell’aria sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 54% e il 80%.

Non sono previste precipitazioni durante la giornata, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Montichiari indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23° perc. +23.3° Assenti 4.6 ENE max 5.1 Grecale 76 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 4.6 NNE max 5.7 Grecale 79 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° Assenti 2 N max 3.5 Tramontana 74 % 1015 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +28.9° prob. 3 % 4.5 SSO max 3.1 Libeccio 64 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +31.8° prob. 25 % 5 SSO max 5.9 Libeccio 58 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +32.4° prob. 20 % 0.3 NE max 4.6 Grecale 54 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +30° prob. 20 % 4.3 O max 5.6 Ponente 70 % 1014 hPa 21 poche nuvole +24.4° perc. +24.9° Assenti 2 NNO max 3 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:49

