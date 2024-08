Meteo Alessandria, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo ad Alessandria: Venerdì 16 Agosto, notte e mattina con nubi sparse, temperature tra +18,7°C e +30°C, vento da Ovest – Sud Ovest. Pomeriggio con cielo coperto, +34°C, vento debole. Sera serena, +21,5°C. Sabato 17 Agosto, notte poco nuvoloso, +21,1°C. Mattina nuvoloso, +30,1°C, brezza da Sud. Pomeriggio peggiora con pioggia leggera, +32,1°C, vento intenso. Domenica 18 Agosto, pioggia moderata, temperature fino a +22,2°C. Si consiglia cautela per pioggia intensa Sabato e Domenica, attenzione e protezione necessarie.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 8,4km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%.

Mattina

La mattina si prevede una persistenza delle nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 63% e il 71%. Le temperature saliranno fino a +30°C e il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità fino a 8,4km/h. L’umidità diminuirà leggermente al 42%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 70% – 78%. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C. Il vento sarà debole, con raffiche fino a 11,8km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 31% – 32%.

Sera

In serata, il cielo si schiarirà e diventerà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature caleranno fino a +21,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 10,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77%.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà coperto da pochi nuvolose con una copertura nuvolosa del 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 8,3km/h.

Mattina

Nella mattinata di Sabato, le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa tra il 47% e il 68%. Le temperature saliranno fino a +30,1°C con una leggera brezza da Sud a 7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di pioggia leggera e una copertura nuvolosa tra il 53% e il 100%. Le temperature massime saranno intorno ai +32,1°C. Il vento aumenterà di intensità con raffiche fino a 25,1km/h.

Sera

In serata, la pioggia diventerà più intensa, con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 7,9km/h.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 3km/h.

Mattina

Nella mattinata di Domenica, la pioggia diventerà moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +21,9°C. Il vento aumenterà di intensità con raffiche fino a 9,7km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere con intensità moderata e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno intorno ai +22,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 17,3km/h.

Sera

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 95% – 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,9°C – +18,5°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche avverse, in particolare alla pioggia intensa prevista per Sabato e Domenica. È consigliabile pianificare attività al chiuso o munirsi di adeguati dispositivi di protezione contro la pioggia.

