Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani venerdì 9 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Desenzano del Garda indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio e verso sera è prevista un’aumento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,7°C e i +29,2°C. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo prevalentemente da nord-est, con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 55%. Il vento sarà ancora leggero, con direzione variabile tra est e nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 50%.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 84%. Il vento sarà sempre leggero provenendo da nord-est.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Desenzano del Garda è previsto un mantenimento delle condizioni di instabilità con possibili precipitazioni nel fine settimana. Tuttavia, la temperatura dovrebbe rimanere piuttosto stabile, con valori che si manterranno su livelli estivi. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +24.1° prob. 26 % 8.7 NNE max 9.8 Grecale 75 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.4° Assenti 10.8 NNE max 12 Grecale 74 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° Assenti 7.7 NNE max 11.3 Grecale 70 % 1016 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +29.1° Assenti 3.7 E max 5.3 Levante 58 % 1016 hPa 12 poche nuvole +29.7° perc. +30.9° Assenti 3.7 ESE max 3.9 Scirocco 52 % 1016 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +32° prob. 17 % 1.7 E max 4.5 Levante 50 % 1015 hPa 18 nubi sparse +27.8° perc. +29.4° prob. 17 % 5.4 NNE max 5.7 Grecale 62 % 1015 hPa 21 nubi sparse +25.6° perc. +26° prob. 3 % 7.8 NNE max 8.6 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:30

