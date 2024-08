Meteo Modena, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Modena per Domenica 18 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 41% e temperature che si attesteranno intorno ai +23,2°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà fino al 12% con la comparsa di poche nuvole e temperature in aumento fino a +25,3°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà radicalmente con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 100% con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una sensazione termica che potrebbe superare i +28°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Est – Nord Est con una velocità che potrà raggiungere i 12,9km/h.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con piogge moderate e piogge leggere alternate. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% con temperature in diminuzione fino a +18,5°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord Ovest con raffiche che potranno superare i 17km/h.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Modena sarà caratterizzata da un inizio di giornata con condizioni stabili, ma nel corso della giornata sono attese precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia intensa. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 12 % 6 OSO max 9.9 Libeccio 70 % 1009 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 6.1 OSO max 9.4 Libeccio 73 % 1008 hPa 6 nubi sparse +23.2° perc. +23.3° prob. 1 % 4.4 OSO max 7.3 Libeccio 65 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +25.8° perc. +26° 0.16 mm 8.1 NNO max 6 Maestrale 60 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24° perc. +24.3° 0.87 mm 0.9 NE max 4.6 Grecale 73 % 1008 hPa 15 cielo coperto +27.3° perc. +28.2° prob. 63 % 4.2 ENE max 6.6 Grecale 56 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +21.4° perc. +21.8° 1.09 mm 9.8 E max 17 Levante 84 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.36 mm 2.8 OSO max 7.3 Libeccio 88 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:12

