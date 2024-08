Meteo Modena, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Modena per Sabato 31 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e temperature elevate. La mattina si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% intorno alle ore 10:00, con temperature che saliranno fino a +32,5°C. Nel pomeriggio la situazione non cambierà, con cielo coperto al 100% e temperature che raggiungeranno i +35,1°C intorno alle ore 13:00 e 14:00. Anche in serata il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai +26,9°C.

Le previsioni del tempo indicano che la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10,7km/h. La direzione del vento varierà da Sud a Est durante la giornata. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità che si manterrà intorno al 30-40% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1015hPa.

In base alle condizioni attese per Sabato 31 Agosto, si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per il caldo, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Le temperature elevate e il cielo coperto potrebbero rendere l’aria afosa e pesante, quindi è consigliabile idratarsi regolarmente e cercare luoghi freschi per ripararsi dal caldo.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Modena, sembra che il tempo rimarrà stabile, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno elevate. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 2 O max 5.9 Ponente 49 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +23.5° Assenti 4.1 SSO max 4.8 Libeccio 54 % 1016 hPa 6 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° Assenti 2.6 O max 4.1 Ponente 51 % 1017 hPa 9 cielo coperto +31° perc. +30.2° Assenti 3.8 ENE max 5.3 Grecale 35 % 1017 hPa 12 cielo coperto +34.6° perc. +33.4° Assenti 6.8 E max 7.1 Levante 26 % 1016 hPa 15 cielo coperto +34.9° perc. +33.8° Assenti 9.5 E max 9 Levante 26 % 1014 hPa 18 cielo coperto +29.8° perc. +28.9° Assenti 3.4 SE max 3.8 Scirocco 35 % 1014 hPa 21 cielo coperto +26.9° perc. +26.9° Assenti 5.3 S max 7.4 Ostro 41 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:50

