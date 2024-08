Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto ad Alessandria prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, cielo coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio si avranno nubi sparse. La sera, è attesa pioggia leggera.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registrerà una pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di +20,5°C. Il vento soffierà a 6,9km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 10,2km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a +24,3°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord, con raffiche fino a 9,4km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le nubi si diraderanno e si avranno nubi sparse con una copertura del 77%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,3°C, con una percezione di +30,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord, con una velocità di 10,2km/h.

In serata, a partire dalle 18:00, sono attese nubi sparse con una copertura del 37%. Le temperature si attesteranno sui +26°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest, con una velocità di 6km/h.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni ad Alessandria si prevedono condizioni meteo variabili, con possibili piogge sparse e schiarite. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.1° perc. +20.5° 1.25 mm 6.9 NO max 10.2 Maestrale 89 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.22 mm 9.7 NNO max 23.5 Maestrale 94 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +20.1° 0.48 mm 9 O max 14.6 Ponente 92 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.3° perc. +24.6° prob. 41 % 6.9 N max 9.4 Tramontana 69 % 1017 hPa 12 cielo coperto +29.3° perc. +29.8° prob. 22 % 10 N max 12.6 Tramontana 48 % 1016 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +31.3° Assenti 10 NNE max 11.7 Grecale 43 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 1 % 6 NO max 6.3 Maestrale 60 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23.2° prob. 26 % 5.3 OSO max 6.1 Libeccio 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 20:06

