Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto ad Asti indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C alle 07:00, salendo gradualmente fino a raggiungere i +29,2°C alle 10:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 2,3km/h e i 5,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che varierà tra il 55% e il 80%. Le temperature massime saranno di +33,2°C alle 14:00, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +33,4°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da Nord a Nord Ovest, con intensità comprese tra i 4,2km/h e i 6,7km/h.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo della pioggia. Si prevede infatti una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,3°C alle 21:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità tra i 5,3km/h e i 30km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto ad Asti mostrano una giornata instabile con cielo coperto, nubi sparse e possibili piogge nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Asti nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 5 OSO max 5.3 Libeccio 81 % 1014 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 3.7 O max 3.8 Ponente 80 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 3 OSO max 3.7 Libeccio 67 % 1015 hPa 10 cielo coperto +29.2° perc. +29.5° Assenti 2.3 ONO max 2.8 Maestrale 47 % 1015 hPa 13 poche nuvole +33° perc. +33.3° prob. 2 % 3.6 NNE max 4.1 Grecale 38 % 1014 hPa 16 nubi sparse +32.6° perc. +32.9° prob. 4 % 4.4 NNE max 4.8 Grecale 39 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +24.1° perc. +24.5° 0.24 mm 15.2 SO max 30 Libeccio 73 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +22.2° perc. +22.7° 0.53 mm 3.1 O max 4.5 Ponente 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:29

