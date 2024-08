Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto ad Asti mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature oscilleranno tra i +29,7°C e i +32,6°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +35°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 3,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 98% con temperature in aumento che potranno raggiungere i +33,3°C. La percezione del caldo sarà elevata, con valori che potranno superare i +36,7°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Est, con una velocità di 4,2km/h.

Durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente al 79%, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,4°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i +24,6°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Sud Ovest a una velocità di 4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Asti indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +24.3° prob. 18 % 3.7 ONO max 5.3 Maestrale 84 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.15 mm 5 OSO max 5.2 Libeccio 91 % 1015 hPa 6 poche nuvole +24.1° perc. +24.7° prob. 8 % 4.2 O max 5.9 Ponente 83 % 1015 hPa 9 cielo coperto +29.7° perc. +32.6° Assenti 3.7 NNO max 3.5 Maestrale 62 % 1015 hPa 12 nubi sparse +34.7° perc. +37.3° Assenti 4.2 ENE max 6.5 Grecale 42 % 1013 hPa 15 poche nuvole +35.8° perc. +36.8° Assenti 7.2 NE max 10.8 Grecale 34 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +32° prob. 1 % 7.3 ENE max 11 Grecale 57 % 1010 hPa 21 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° prob. 8 % 3.9 SSE max 4.8 Scirocco 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:33

