Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per Brescia indicano piogge moderate all’inizio della settimana, seguite da cieli coperti e un graduale aumento delle temperature. Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature elevate, mentre giovedì si prevede un ritorno delle coperture nuvolose con probabilità di pioggia. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Lunedì 19 Agosto

Lunedì 19 Agosto vedrà pioggia moderata durante la notte a Brescia, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,6°C, con una percezione di +18,9°C. Il vento soffierà a 7,2km/h da Nord Est, con raffiche fino a 10,1km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Le precipitazioni raggiungeranno 1.36mm con una pioggia debole. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

La mattina, la situazione continuerà con cielo coperto al 100%. Le temperature saliranno leggermente, con un minimo di +18°C e un massimo di +21°C. Il vento sarà moderato, con una velocità tra i 6km/h e i 9,4km/h proveniente da Nord. La probabilità di pioggia diminuirà al 30%, con assenza di precipitazioni. L’umidità si attesterà all’89%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +25,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 4,5km/h e i 5,5km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, ma la probabilità sarà del 7%. L’umidità scenderà al 56%.

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +21°C. Il vento sarà debole, con una velocità tra i 1,7km/h e i 4,6km/h proveniente da Nord. La probabilità di pioggia sarà del 25%, senza precipitazioni effettive. L’umidità salirà al 79% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Martedì 20 Agosto

Martedì 20 Agosto a Brescia inizierà con cielo coperto al 94% durante la notte. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,4km/h, con raffiche fino a 5,9km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, ma la probabilità sarà del 3%. L’umidità sarà al 76% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature che saliranno dai +21°C ai +27,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 4,5km/h e i 5,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con una probabilità dell’1%. L’umidità si attesterà al 53%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con poche nuvole al 24% e temperature che raggiungeranno i +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 5,1km/h e i 5,6km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia aumenterà al 9%, senza precipitazioni effettive. L’umidità scenderà al 50%.

In serata, il cielo sarà sereno al 4% con temperature intorno ai +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 5,1km/h e i 5,9km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 24%, senza precipitazioni effettive. L’umidità salirà al 72% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Mercoledì 21 Agosto a Brescia inizierà con cielo sereno al 1% durante la notte. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,9°C con una percezione di +22°C. Il vento soffierà da Nord a 6,2km/h, con raffiche fino a 6km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. La probabilità di pioggia sarà del 12%, senza precipitazioni effettive. L’umidità sarà al 72% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che saliranno dai +21,6°C ai +27,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 5,3km/h e i 6,3km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, con una probabilità dell’1%. L’umidità si attesterà al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +31°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 6km/h e i 7km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia aumenterà al 33%, senza precipitazioni effettive. L’umidità scenderà al 46%.

In serata, il cielo sarà sereno al 1% con temperature intorno ai +25°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 6,9km/h e i 6,4km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 15%, senza precipitazioni effettive. L’umidità salirà al 66% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Giovedì 22 Agosto a Brescia inizierà con cielo sereno al 2% durante la notte. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,1°C con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 5,3km/h, con raffiche fino a 5,1km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera. La probabilità di pioggia sarà del 8%, senza precipitazioni effettive. L’umidità sarà al 70% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che saliranno dai +25,7°C ai +27,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità tra i 5,7km/h e gli 11,7km/h proveniente da Est. La probabilità di pioggia sarà del 21%, senza precipitazioni effettive. L’umidità si attesterà al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +31°C. Il vento sarà moderato, con una velocità tra i 7,6km/h e i 12,2km/h proveniente da Est – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà dell’18%, senza precipitazioni effettive. L’umidità scenderà al 57%.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +27,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità tra i 5,1km/h e i 5,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 18%, senza precipitazioni effettive. L’umidità salirà al 57% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

