Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Crotone indicano un clima stabile con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Sono attese leggere brezze e venti moderati provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte a Crotone, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 5,3km/h. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa pari all’1%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C con una percezione di +30,4°C a causa della leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a 8,4km/h. L’umidità si attesterà al 55% con una pressione di 1010hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,6°C con una percezione di +31,3°C. Il vento soffierà da Sud Est a 9,5km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 55% con una pressione di 1009hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,8°C con una percezione di +28,9°C. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a 19,3km/h con una leggera brezza. L’umidità aumenterà al 75% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,7°C con una percezione di +27,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 8,4km/h. L’umidità sarà del 63% con una pressione di 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,7°C con una percezione di +30,8°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Est a 13km/h. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione di 1010hPa.

Durante il pomeriggio, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C con una percezione di +33°C. Il vento soffierà da Sud Est a 11,4km/h con una leggera brezza. L’umidità sarà del 57% con una pressione di 1009hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,6°C con una percezione di +29,6°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest sarà leggero a 4,5km/h. L’umidità raggiungerà il 67% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Nella notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 7,6km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Est a 14,9km/h. L’umidità si attesterà al 57% con una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C con una percezione di +32,8°C. Il vento soffierà da Sud a 14,2km/h con una leggera brezza. L’umidità sarà del 54% con una pressione di 1010hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,8°C con una percezione di +29,9°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà leggero a 4,5km/h. L’umidità raggiungerà il 67% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 8 Agosto

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C con una percezione di +29°C. Il vento soffierà da Nord a 8,4km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord a 16,2km/h. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,7°C con una percezione di +32,9°C. Il vento soffierà da Est a 11,6km/h con una leggera brezza. L’umidità sarà del 54% con una pressione di 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa dello 2%. Le temperature si attesteranno sui +29,5°C con una percezione di +31,4°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà moderato a 12,9km/h. L’umidità raggiungerà il 57% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

