Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Desenzano del Garda indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La giornata inizierà con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa, che si diraderà nel corso della mattina, lasciando spazio a un cielo completamente sereno per il resto della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24,4°C e i +29°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque confortevole. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo senza alcuna nuvola a offuscarne la luce. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori che potranno superare i +30°C. Il vento sarà leggero e l’umidità si manterrà intorno al 50%.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento proveniente da nord sarà ancora presente, ma con una lieve diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda per Sabato 24 Agosto indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Sono previste condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze del territorio circostante.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.5° Assenti 9 NNE max 9.9 Grecale 71 % 1016 hPa 3 poche nuvole +23.2° perc. +23.4° Assenti 8 NNE max 10.5 Grecale 73 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 7.7 NE max 9.7 Grecale 69 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +28.5° prob. 4 % 5.4 SE max 5.3 Scirocco 58 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +30.9° prob. 11 % 4 E max 4.9 Levante 52 % 1016 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +31.2° prob. 7 % 3.6 NE max 7.4 Grecale 48 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.7° perc. +28° prob. 7 % 6.9 NNE max 6.9 Grecale 64 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 9.9 N max 10.3 Tramontana 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.