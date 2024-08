Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Desenzano del Garda per Sabato 10 Agosto prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina sulle sponde del Lago di Garda.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +25,8°C e i +30°C. Il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da nord-est, con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 65-72%.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà punte di +31,7°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più sopportabile il caldo estivo. L’umidità si manterrà intorno al 51-52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018-1019hPa.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque gradevoli, con valori intorno ai +25,5°C. Il vento continuerà a soffiare con leggerezza, mantenendo il cielo sereno e la copertura nuvolosa al minimo.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Desenzano del Garda indicano una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia oggi che nei prossimi giorni, Desenzano del Garda si prepara ad accogliere residenti e turisti con un clima ideale per godersi le bellezze del lago e del territorio circostante.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.6° perc. +25° Assenti 8.5 NE max 8.7 Grecale 72 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24.4° Assenti 11 NNE max 13.5 Grecale 74 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° Assenti 9.7 NNE max 14.3 Grecale 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +30.6° Assenti 6.4 ESE max 6.7 Scirocco 59 % 1019 hPa 12 cielo sereno +30.5° perc. +32.4° Assenti 5 E max 5.5 Levante 53 % 1019 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +34.1° prob. 10 % 3.7 E max 4.1 Levante 51 % 1018 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +30.8° prob. 10 % 6.3 NE max 6.9 Grecale 63 % 1018 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.6 NNE max 6.8 Grecale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:29

