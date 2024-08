Previsioni Meteo Desenzano del Garda: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Desenzano del Garda indicano un inizio settimana con cieli variabili e possibili precipitazioni. Lunedì, cielo coperto con brezza leggera e probabilità di pioggia. Martedì, sereno al mattino con nubi sparse nel pomeriggio. Mercoledì, pioggia leggera di notte e cielo coperto al mattino. Giovedì, nubi sparse con possibili precipitazioni. Le temperature varieranno da +23,2°C a +29,9°C. L’umidità si attesterà tra il 50% e il 78%. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte a Desenzano del Garda il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +23,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 5,9km/h. Le probabilità di precipitazioni sono del 29%. L’umidità si attesterà intorno al 66% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +26,9°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità di 6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità aumenterà fino al 57%.

Nel pomeriggio si avranno nubi sparse al 63%, con temperature che raggiungeranno i +29,3°C e una brezza leggera proveniente da Sud Est con velocità di 5,5km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 26% con un’umidità al 51% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata il cielo presenterà poche nuvole al 12%, con temperature intorno ai +25,9°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 7,3km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 22% con un’umidità al 66% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno al 10%, con temperature intorno ai +23,8°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 7,5km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 29% con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo rimarrà sereno al 9%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +23,8°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 8,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 71%.

Durante la mattinata il cielo si presenterà sereno al 10%, con temperature che saliranno fino a +27,2°C e una brezza leggera proveniente da Sud Est con velocità di 5,8km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 17% con un’umidità al 60% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio si avranno nubi sparse al 52%, con temperature che raggiungeranno i +29,9°C e una brezza leggera proveniente da Est con velocità di 5,1km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 22% con un’umidità al 50% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata il cielo presenterà poche nuvole al 16%, con temperature intorno ai +25,4°C e una brezza leggera proveniente da Est – Sud Est con velocità di 6,4km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 44% con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Durante la notte si avrà pioggia leggera al 32%, con temperature intorno ai +23,4°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 15,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità al 78% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +23,4°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 17,4km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 21% con un’umidità al 77%.

Durante la mattinata si avrà cielo coperto al 98%, con temperature che saliranno fino a +27,2°C e una brezza leggera proveniente da Sud Est con velocità di 5,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.21mm con un’umidità al 64% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 71%, con temperature che raggiungeranno i +29,1°C e una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est con velocità di 5,5km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 22% con un’umidità al 54% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata si avranno nubi sparse al 53%, con temperature intorno ai +26,1°C e una brezza di vento proveniente da Nord con velocità di 4,2km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 50% con un’umidità al 72% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 8 Agosto

Durante la notte il cielo sarà nubi sparse al 68%, con temperature intorno ai +24,1°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 17,9km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 74% con un’umidità al 74% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +24°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 16km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 4% con un’umidità al 74%.

Durante la mattinata il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +27,8°C e una brezza leggera proveniente da Nord Est con velocità di 11km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 17% con un’umidità al 58% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio si avranno nubi sparse al 83%, con temperature che raggiungeranno i +23,2°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 13,9km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 23% con un’umidità al 73% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse al 80%, con temperature intorno ai +23,4°C e una brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 14,2km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno del 28% con un’umidità al 73% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Desenzano del Garda, si prevede un inizio settimana con cieli variabili e possibili precipitazioni, seguiti da un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la metà della settimana. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.