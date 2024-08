Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Previsioni meteo per Ginosa

Le condizioni meteorologiche a Ginosa per il fine settimana saranno caratterizzate da un clima caldo e soleggiato. Le temperature aumenteranno gradualmente, con cieli prevalentemente sereni. I venti saranno moderati, con raffiche più intense in alcune fasce orarie. L’umidità si manterrà su valori medi e non sono attese precipitazioni significative. Si consiglia di proteggersi dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Ginosa, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 35,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole e una leggera probabilità di pioggia del 7%. Le temperature saliranno fino a +32,5°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 22,5km/h. L’umidità sarà del 28% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una temperatura massima di +34,4°C e venti forti da Nord a 29,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 22% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura di +27,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 28,7km/h con un’umidità del 32% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Ginosa, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una brezza tesa da Nord Ovest a 34,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento fino a +32°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 27,6km/h. L’umidità sarà del 31% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una temperatura massima di +33,8°C e venti tesi da Nord a 29,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 23% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +26,7°C. Il vento soffierà da Nord a 32,5km/h con un’umidità del 41% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Ginosa, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,4°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 15,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento fino a +33,2°C con una brezza vivace da Nord a 22,2km/h. L’umidità sarà del 24% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una temperatura massima di +35°C e venti vivaci da Nord – Nord Est a 21,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 19% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +26,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 9,7km/h con un’umidità del 41% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Ginosa si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e cieli generalmente sereni. I venti saranno moderati, con raffiche tese in alcune ore del giorno. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre non sono previste precipitazioni significative. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

