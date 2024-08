Previsioni Meteo Licata: tutti i dettagli per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Licata per Lunedì 5 Agosto

Le condizioni meteo a Licata per Lunedì 5 Agosto saranno caratterizzate da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-31°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che contribuirà a rendere la percezione termica più gradevole.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 27-28°C, garantendo una notte piacevole e senza sbalzi termici significativi.

Nella mattina, il sole splenderà senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i 29-30°C. Il vento sarà leggero, proveniente prevalentemente da Sud Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature massime che toccheranno i 30-31°C. Il vento soffierà leggero da Sud Ovest.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza impatti sulle condizioni meteorologiche. Le temperature si attesteranno intorno ai 27-28°C, garantendo una serata piacevole e ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Licata indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Licata si confermano all’insegna della stabilità, con cieli sereni e temperature estive che renderanno l’atmosfera piacevole e adatta a godersi le bellezze di questa località siciliana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.5° perc. +29.3° Assenti 2.7 E max 3.9 Levante 66 % 1009 hPa 4 cielo sereno +26.9° perc. +28.5° Assenti 5.6 ESE max 6.2 Scirocco 68 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +30.5° Assenti 4.4 SSE max 4.2 Scirocco 61 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +33.1° Assenti 14.5 SSO max 10.7 Libeccio 59 % 1010 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +33.6° prob. 8 % 16.2 SO max 14 Libeccio 60 % 1009 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +32.4° prob. 11 % 8.2 OSO max 8.4 Libeccio 62 % 1009 hPa 19 poche nuvole +28.1° perc. +30.9° prob. 4 % 5.2 S max 5.6 Ostro 70 % 1010 hPa 22 cielo sereno +27.3° perc. +29.9° prob. 3 % 0.9 S max 1.7 Ostro 75 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.