Previsioni Meteo Milazzo: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

Domenica 4 Agosto a Milazzo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +28°C e i +32,6°C, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte fino a +32,5°C.

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni di cielo sereno, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 2km/h. Man mano che la mattina avanza, il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da diverse direzioni, mantenendo comunque una velocità moderata.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10%. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare da Nord con intensità variabile.

Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. Il vento, seppur leggero, continuerà a provenire da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Milazzo indicano una giornata estiva con temperature elevate e condizioni di bel tempo prevalenti. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un trend stabile, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.1° perc. +29.9° prob. 4 % 8.7 OSO max 10.5 Libeccio 62 % 1009 hPa 4 cielo sereno +27.6° perc. +30° Assenti 6.6 OSO max 7.2 Libeccio 71 % 1008 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +30.9° Assenti 3 OSO max 3.5 Libeccio 66 % 1009 hPa 10 poche nuvole +28.7° perc. +31.9° Assenti 14.5 N max 13.2 Tramontana 69 % 1010 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +32.4° Assenti 9.1 N max 8.1 Tramontana 67 % 1009 hPa 16 cielo sereno +29° perc. +32° Assenti 10 N max 9.8 Tramontana 66 % 1009 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +31.7° Assenti 4.5 NO max 5.6 Maestrale 74 % 1010 hPa 22 cielo sereno +27.5° perc. +30° Assenti 3.6 OSO max 3.5 Libeccio 72 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:02

