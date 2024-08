Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona indicano un inizio settimana con temperature elevate e possibili precipitazioni. Successivamente, si prevede una graduale diminuzione delle nuvole e un calo delle temperature verso la fine della settimana. Lunedì, il cielo sarà coperto al mattino, con possibilità di pioggia leggera, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno. Martedì inizierà con pioggia leggera al mattino, seguita da una diminuzione delle nuvole nel pomeriggio. Mercoledì e giovedì si prevedono cieli parzialmente nuvolosi con temperature in diminuzione.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Verona ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C, con una sensazione termica di +25°C. Il vento soffierà a 6,3km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 6,5km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, con temperature in aumento fino a +29,6°C e sensazione termica di +30,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,1km/h proveniente dal Sud. Possibilità di pioggia leggera con 0.18mm di precipitazioni. L’umidità sarà del 48%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature massime arriveranno a +33,2°C, con una percezione di +33,3°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 11,6km/h provenienti dal Sud Est. L’umidità si attesterà al 36%.

Sera: In serata il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno più miti, intorno ai +26,4°C. Il vento soffierà a 9,5km/h proveniente dal Nord Est. Possibilità di pioggia leggera con 0.18mm di precipitazioni. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Verona ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si attesteranno sui +23,3°C, con una sensazione termica di +23,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,3km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 69%.

Mattina: La mattina inizierà con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 12,1km/h provenienti dal Nord – Nord Est. Possibilità di pioggia con 0.4mm di precipitazioni. L’umidità sarà del 74%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa al 32%. Le temperature massime arriveranno a +33,4°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 17,1km/h provenienti dal Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 35%.

Sera: In serata il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 55%. Le temperature saranno più fresche, intorno ai +24,7°C. Il vento soffierà a 10,9km/h proveniente dal Nord Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Verona ci saranno cieli coperti, con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C, con una sensazione termica di +24,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,1km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 59%.

Mattina: La mattina inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature si attesteranno sui +24,3°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,6km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 60%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature massime arriveranno a +34,7°C, con una percezione di +34,3°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 13,7km/h provenienti da Est. L’umidità si attesterà al 30%.

Sera: In serata il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa al 11%. Le temperature saranno più fresche, intorno ai +25,7°C. Il vento soffierà a 15,9km/h proveniente dal Nord Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Verona ci saranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 55%. Le temperature si attesteranno sui +24,9°C, con una sensazione termica di +24,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,4km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 56%.

Mattina: La mattina inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +31,5°C, con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 39%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa al 61%. Le temperature massime arriveranno a +33°C, con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 7km/h provenienti dal Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 35%.

Sera: In serata il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa al 51%. Le temperature saranno più fresche, intorno ai +26,2°C. Il vento soffierà a 7,2km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e possibili precipitazioni, seguite da una graduale diminuzione delle nuvole e un calo delle temperature verso la fine della settimana. Restate aggiornati per ulteriori informazioni.

