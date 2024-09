Meteo Brescia, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature in calo. La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, senza particolari variazioni.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +12,7°C e una leggera brezza da nord. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo +12,1°C alle 4:00. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 8:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di +20,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 52%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente: il cielo diventerà completamente coperto e le temperature inizieranno a calare, passando da +20°C alle 13:00 a +15,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 77%.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento si presenterà come una leggera brezza. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un cielo nuvoloso e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 7.4 N max 6.6 Tramontana 76 % 1020 hPa 3 cielo sereno +12.2° perc. +11.5° Assenti 5.6 NNE max 5.4 Grecale 76 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.9° perc. +12.3° Assenti 4.3 N max 4.2 Tramontana 76 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 5.7 SSO max 4.1 Libeccio 58 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° Assenti 6.3 S max 8.7 Ostro 52 % 1020 hPa 15 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 8.7 SSO max 8 Libeccio 66 % 1019 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 7.8 NNO max 9.5 Maestrale 77 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 7.2 NNE max 6.4 Grecale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:19

