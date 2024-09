Meteo Brescia, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia indicano piogge intermittenti e copertura nuvolosa variabile nei prossimi giorni. Nelle prossime ore, si prevede pioggia moderata durante la notte, seguita da pioggia leggera al mattino. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto senza precipitazioni, mentre in serata si schiarirà. Martedì, pioggia leggera al mattino e cielo coperto nel pomeriggio con temperature in aumento. Mercoledì, cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, con poche nuvole di notte. Giovedì, piogge moderate e copertura nuvolosa completa. Si consiglia di monitorare le condizioni meteorologiche in evoluzione.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Brescia ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una percezione di 19,5°C. Il vento soffierà a 1,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 2,1km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 2,04mm con un’umidità al 96% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature saliranno fino a 20,9°C, con una percezione di 21,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con raffiche leggere. Le precipitazioni saranno di circa 0,74mm con un’umidità al 79%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% senza precipitazioni. Le temperature massime arriveranno a 22,9°C, con una percezione di 23°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 7,3km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 68%.

Sera: In serata il cielo si schiarirà, diventando sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,7°C, con una percezione di 21,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest, con un’umidità al 75% e una pressione di 1004hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Brescia ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 16,6°C, con una percezione di 16,7°C. Il vento soffierà da Nord a 6,8km/h, con raffiche leggere. Le precipitazioni saranno di circa 0,22mm con un’umidità al 92% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature saliranno fino a 21,1°C, con una percezione di 20,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche leggere. Le precipitazioni saranno di circa 0,17mm con un’umidità all’90%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 89% senza precipitazioni. Le temperature massime arriveranno a 23,7°C, con una percezione di 23,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,1km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 58%.

Sera: In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 74%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,5°C, con una percezione di 21,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Nord Est, con un’umidità al 72% e una pressione di 1006hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Brescia ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,6°C, con una percezione di 17,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,8km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a 22,4°C, con una percezione di 22,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est, con un’umidità al 62%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 2% senza precipitazioni. Le temperature massime arriveranno a 24,3°C, con una percezione di 24,2°C. Il vento soffierà da Sud Est a 8km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 55%.

Sera: In serata il cielo si presenterà coperto al 97% senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,2°C, con una percezione di 24,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Est, con un’umidità al 55% e una pressione di 1009hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Brescia ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,4°C, con una percezione di 17,6°C. Il vento soffierà a 5km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 6,3km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0,23mm con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a 17°C, con una percezione di 17,3°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Est – Sud Est, con raffiche tese. Le precipitazioni saranno di circa 1,58mm con un’umidità al 94%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è attesa pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 94%. Le temperature massime arriveranno a 19°C, con una percezione di 19,2°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 4,5km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà dell’84%.

Sera: In serata la pioggia diventerà moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C, con una percezione di 18,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Est, con un’umidità all’89% e una pressione di 1007hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Brescia saranno caratterizzati da piogge intermittenti e copertura nuvolosa variabile. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

