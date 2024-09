Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Castiglione delle Stiviere indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con temperature che scenderanno fino a 11,1°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17,6°C intorno a mezzogiorno, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Nel pomeriggio, la temperatura massima si attesterà attorno ai 18,5°C, con una leggera diminuzione prevista verso la sera, quando si registreranno circa 14°C. La velocità del vento varierà, ma non supererà i 10 km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,9°C a mezzanotte, scendendo gradualmente fino a 10,7°C alle prime luci dell’alba. L’umidità sarà alta, attorno al 61%, e non si prevedono precipitazioni.

La mattina continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che saliranno lentamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 15,2°C, con una leggera diminuzione dell’umidità, che scenderà al 55%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,5°C alle 15:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 97%. L’umidità rimarrà attorno al 48%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un cambiamento, con una diminuzione delle temperature fino a 14°C alle 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 88%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono significative variazioni climatiche, e le condizioni di umidità elevata potrebbero persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +10.7° Assenti 10 NO max 15.2 Maestrale 61 % 1013 hPa 3 cielo coperto +11.1° perc. +9.8° Assenti 8.3 NO max 14.1 Maestrale 60 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.3° perc. +10.2° Assenti 8.5 NO max 15.6 Maestrale 64 % 1013 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.3° Assenti 9.4 ONO max 13.6 Maestrale 55 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° Assenti 8.6 N max 13.8 Tramontana 50 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +17.6° Assenti 3.7 SSO max 4.6 Libeccio 48 % 1014 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +13.5° Assenti 2.8 NNE max 4.3 Grecale 62 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 16.2 NNE max 23.2 Grecale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:25

