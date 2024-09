Meteo Cuneo, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che arriveranno a sfiorare i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 1,4 km/h e i 8,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale. Le precipitazioni non sono previste, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 11%. La sera si prevede che le temperature scendano gradualmente, raggiungendo i 15°C entro le ore serali, con un cielo ancora coperto e un vento che continuerà a essere debole.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5 km/h e i 6,8 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Sud Ovest.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, si assisterà a un incremento delle temperature, che passeranno da 14°C a 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 97% e il 98%. Il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno da 1,3 km/h a 8,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 7%. La sera, le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i 15°C entro le ore 21:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile una settimana tranquilla dal punto di vista climatico. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma le temperature miti offriranno comunque opportunità per godere della natura circostante.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 5.3 OSO max 6.7 Libeccio 81 % 1022 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° Assenti 5 OSO max 5.5 Libeccio 82 % 1021 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 3.3 OSO max 4.3 Libeccio 80 % 1020 hPa 9 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 5 NE max 3.6 Grecale 64 % 1020 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 8.3 NE max 5.8 Grecale 58 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° prob. 7 % 4.8 ENE max 4.1 Grecale 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.9° perc. +16.6° prob. 7 % 2 NO max 3.5 Maestrale 76 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 5 % 2.8 ONO max 3.1 Maestrale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:22

