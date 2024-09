Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con la presenza di piogge leggere e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 5 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con occasionali piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 30-45%, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 67-71%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà nuovamente instabile, con piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura massima si stabilizzerà attorno ai 20°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’umidità. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi, con valori che si attesteranno attorno ai 0.1 mm. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2 e 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, e il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, mentre nel weekend si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni meteo per pianificare al meglio le loro giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.1° perc. +15.9° 0.17 mm 1.6 NNO max 2.6 Maestrale 82 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.16 mm 2.9 ENE max 3.6 Grecale 83 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 7 % 3.7 E max 5 Levante 82 % 1013 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 4 S max 2.7 Ostro 71 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.1° 0.1 mm 5.1 SSO max 7.5 Libeccio 64 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.14 mm 2.8 NNE max 3.2 Grecale 64 % 1013 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° prob. 20 % 3.6 NNE max 3.3 Grecale 74 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.12 mm 3.6 NNO max 3.9 Maestrale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:04

