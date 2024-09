Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Desenzano del Garda di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno nella prima parte, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,6°C e i 23,2°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che raggiungeranno i 15 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 31%, con un’umidità del 72%. La velocità del vento sarà di circa 13,1 km/h da Nord, rendendo la brezza piuttosto leggera.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di 19°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 10%. Proseguendo, alle 10:00, la temperatura raggiungerà i 22,6°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e un’umidità in calo al 50%.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si osserveranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 33%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’11%, e l’umidità si attesterà attorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e le temperature scenderanno fino a 16,9°C alle 21:00. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori intorno ai 7,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un weekend che si preannuncia soleggiato e temperature in lieve aumento. Sarà opportuno monitorare eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta una giornata di Venerdì all’insegna della stabilità climatica e del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 13.1 N max 13.7 Tramontana 72 % 1019 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 12.3 N max 15 Tramontana 68 % 1019 hPa 6 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 12 N max 13.8 Tramontana 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 6.6 NNE max 8.3 Grecale 54 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 8.7 SE max 9.9 Scirocco 47 % 1020 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° prob. 11 % 9.3 ESE max 16.1 Scirocco 55 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° prob. 11 % 6.6 SE max 11.2 Scirocco 66 % 1021 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +16.5° Assenti 7.1 N max 7.8 Tramontana 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.