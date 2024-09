Meteo Mantova, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mantova indicano pioggia leggera nella notte tra Venerdì e Sabato, con temperature intorno ai +17,9°C. Sabato mattina il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a +26,3°C. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature massime arriveranno a +28,7°C. Domenica, invece, si prevedono precipitazioni nel pomeriggio e forti piogge in serata, con temperature intorno ai +20°C. L’umidità aumenterà significativamente, raggiungendo il 99%.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00 si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,9°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Ovest a una velocità di 3,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.54mm con un’umidità del 94% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +22,3°C alle 09:00. Il vento soffierà da Ovest con una velocità tra i 6,5km/h e i 9,2km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi al 74% alle 09:00, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 9% alle 13:00. Le temperature massime saranno di +26,8°C alle 15:00, con una leggera brezza di vento proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 53% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura che varierà tra il 20% e il 39%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +19,9°C alle 23:00. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà intorno al 78% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte, tra le 00:00 e l’01:00, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,5°C con una leggera brezza di vento proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 0% alle 07:00. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +26,3°C alle 10:00. Il vento sarà debole proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 59% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +28,7°C alle 14:00, con una leggera brezza di vento proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 48% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura che varierà tra il 6% e il 7%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +21,2°C alle 23:00. Il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà intorno al 76% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Nella notte, tra l’00:00 e l’01:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,7°C con una leggera brezza di vento proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 91% alle 07:00. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C alle 08:00. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno all’85% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, sono previste precipitazioni con una copertura nuvolosa che varierà tra il 100% e il 45%. Le temperature massime saranno di +28,5°C alle 13:00, con una leggera brezza di vento proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà fino all’93% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1013hPa.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, sono attese forti piogge con una copertura nuvolosa che varierà tra il 6% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con venti intensi provenienti da diverse direzioni. L’umidità raggiungerà il 99% e la pressione atmosferica scenderà a 1005hPa.

In conclusione, il fine settimana a Mantova si preannuncia variabile con piogge previste per la giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

