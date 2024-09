Meteo Massafra, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 22,2°C, mentre al mattino si assisterà a un incremento, raggiungendo i 26,2°C entro le 9:00. La presenza di venti freschi, provenienti principalmente da Nord Ovest, contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 22,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, con venti che soffieranno a 25,2 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno e una temperatura che salirà a 27,8°C entro le 11:00. La velocità del vento diminuirà, stabilizzandosi attorno ai 13,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 29°C alle 13:00, mantenendo un cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. I venti si presenteranno leggeri, con intensità che varierà da 2,9 km/h a 10,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 32%, rendendo l’aria piuttosto secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi a circa 22,9°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con venti che si manterranno leggeri, attorno ai 11 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole anche nei prossimi giorni, rendendo Massafra una meta ideale per chi cerca relax e svago all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 25.2 NO max 41.7 Maestrale 61 % 1007 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° prob. 2 % 20.2 NO max 36.4 Maestrale 62 % 1007 hPa 6 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 22.3 NO max 34.6 Maestrale 59 % 1008 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 19.7 NNO max 21.7 Maestrale 42 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.5° perc. +27.7° Assenti 9.4 NNE max 12.8 Grecale 34 % 1008 hPa 15 cielo sereno +27.9° perc. +27.4° Assenti 4.6 ESE max 13.8 Scirocco 37 % 1008 hPa 18 cielo sereno +24° perc. +23.9° Assenti 10.3 SE max 17.5 Scirocco 56 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 11.9 SE max 22.1 Scirocco 59 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:02

