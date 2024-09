Meteo Modena, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nelle ore successive. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C all’inizio della giornata, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 22-26°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 72% e il 89%, il che contribuirà a una sensazione di calore maggiore. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-ovest. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 25-27°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La velocità del vento potrebbe aumentare, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 18-20°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, contribuendo a un clima fresco. La velocità del vento si manterrà moderata, con direzione sempre da sud-ovest. Anche in questo caso, la probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni meteo per Modena nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo continueranno a rimanere asciutte. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Modena

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 17 % 14.8 S max 29.4 Ostro 71 % 1005 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 60 % 9.9 ONO max 15.8 Maestrale 87 % 1006 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 60 % 3 ONO max 5.5 Maestrale 89 % 1007 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° prob. 26 % 2.8 SSE max 13 Scirocco 72 % 1008 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +27.1° prob. 26 % 13.2 SO max 30.9 Libeccio 47 % 1006 hPa 15 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° prob. 5 % 12.1 OSO max 22.9 Libeccio 47 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° prob. 1 % 12.5 SO max 23.4 Libeccio 51 % 1007 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 10.1 SO max 16.3 Libeccio 62 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:59

