Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno inizialmente, ma si evolveranno verso una copertura nuvolosa crescente. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche leggere che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 42%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’intensità di 87%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima piuttosto tranquillo. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,9°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 97%. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 65%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Anche in questo periodo, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti del clima più temperato dovranno quindi attendere ulteriori sviluppi per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 8.4 NNE max 8.2 Grecale 57 % 1015 hPa 3 cielo coperto +10.8° perc. +9.2° Assenti 7.7 NNE max 7.4 Grecale 47 % 1015 hPa 6 cielo coperto +11.1° perc. +9.6° Assenti 7 NNE max 7.5 Grecale 52 % 1015 hPa 9 nubi sparse +17.5° perc. +16.5° Assenti 2.9 SO max 1.9 Libeccio 44 % 1014 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +19.1° Assenti 5.4 SSO max 4.4 Libeccio 42 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +18.9° Assenti 4.4 SSO max 3.6 Libeccio 45 % 1012 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14° Assenti 2.6 NNO max 2.6 Maestrale 61 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° Assenti 5.7 NNE max 6 Grecale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:24

