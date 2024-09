Meteo Taranto, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e momenti di pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +21,2°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, mentre l’umidità si attesterà intorno al 65%.

Nella mattina, il clima si manterrà stabile, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni significative. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa +24,8°C entro le ore 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di +26°C intorno alle 13:00. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede un cambiamento significativo: arriveranno piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0,39 mm entro la sera. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi oltre il 60%.

La sera porterà con sé un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +22,2°C a mezzanotte. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante l’umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, specialmente per quanto riguarda le possibili piogge nel pomeriggio di Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.9° perc. +21.9° prob. 62 % 6 ESE max 9.4 Scirocco 66 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° prob. 22 % 5 SO max 8.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° prob. 11 % 6.9 OSO max 11.3 Libeccio 62 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° prob. 8 % 7.5 SSO max 6.8 Libeccio 49 % 1013 hPa 12 poche nuvole +25.7° perc. +25.4° prob. 8 % 12.7 SSE max 9.4 Scirocco 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° prob. 19 % 17.2 SSE max 13.7 Scirocco 50 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +23.8° perc. +23.8° 0.11 mm 10.4 SSE max 14.6 Scirocco 59 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +23.1° perc. +23.1° 0.39 mm 4.8 S max 12.3 Ostro 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.