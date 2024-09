Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brescia di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e un progressivo aumento delle temperature nel corso della mattina. Le condizioni meteorologiche si presenteranno inizialmente con nubi sparse, ma nel pomeriggio si registreranno anche piogge leggere, seguite da un graduale miglioramento verso la sera. La temperatura percepita varierà, con valori che si attesteranno tra i 14,6°C e i 23,5°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 14,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,1°C. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1019 hPa. Le condizioni di vento saranno moderate, provenienti principalmente da Nord.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e un aumento della temperatura fino a raggiungere i 23,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 46%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 9,8 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi più dense e la possibilità di piogge leggere, con un’intensità di circa 0,12 mm. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 20,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%. Le condizioni di vento saranno moderate, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con velocità comprese tra 6,1 km/h e 7,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, specialmente nel pomeriggio di Venerdì, quando si potrebbero verificare brevi rovesci. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, offrendo un clima più sereno e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° prob. 4 % 8.1 NNE max 7 Grecale 81 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° Assenti 7.3 N max 7.4 Tramontana 77 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 7.6 N max 8.5 Tramontana 74 % 1020 hPa 9 poche nuvole +21.9° perc. +21.5° Assenti 1.9 S max 2.4 Ostro 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.5° perc. +23.1° Assenti 7.6 SSE max 9.8 Scirocco 46 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° prob. 7 % 10.9 ESE max 14.7 Scirocco 57 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° prob. 11 % 6.8 E max 12.1 Levante 71 % 1021 hPa 21 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 6.7 NNE max 6.1 Grecale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:15

