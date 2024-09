Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Brescia per Lunedì 23 Settembre si preannunciano caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 15,8°C e i 20,6°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà punte del 97%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est e nord-est, con raffiche che potranno superare i 25 km/h. Queste condizioni climatiche suggeriranno di prepararsi a un giorno piovoso, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 87%, e non si prevederanno precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con velocità attorno ai 4,3 km/h.

Nella mattina, le nubi si intensificheranno ulteriormente, portando a un cielo completamente coperto. Le temperature saliranno fino a 20,6°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 23%. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, mantenendo una brezza leggera.

Il pomeriggio si prevede particolarmente critico, con il cielo che diventerà completamente coperto e le prime piogge che inizieranno a cadere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,5°C. Le precipitazioni saranno leggere all’inizio, ma si intensificheranno nel corso delle ore, con una probabilità di pioggia che arriverà fino al 40%.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Si prevedono piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 6,51 mm. La temperatura scenderà a 15,9°C, mentre l’umidità salirà fino al 97%. I venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno superare i 16 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Martedì, quando le piogge dovrebbero attenuarsi e il cielo iniziare a schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

