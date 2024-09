Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Cuneo si prospettano favorevoli, con condizioni di bel tempo che caratterizzeranno l’intera giornata. I dati indicano una predominanza di cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 22,2°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 11°C durante la notte. La copertura nuvolosa rimarrà generalmente bassa, con poche nuvole nel pomeriggio e serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h.

Durante la notte, Cuneo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 72%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, con intensità di 7,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà completamente, portando a una mattina di sole splendente. Alle 06:00, la temperatura salirà a 11,6°C e il cielo sarà completamente sereno.

Proseguendo nella mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 41%. Le condizioni di sereno favoriranno un clima piacevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con una leggera brezza che renderà l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con solo poche nuvole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 13,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. Le condizioni di bel tempo si manterranno anche durante le ore notturne, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, perfetta per godere delle ultime giornate estive. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.7° perc. +10.3° Assenti 7.2 SO max 6.7 Libeccio 55 % 1017 hPa 3 cielo sereno +11.2° perc. +9.7° Assenti 6.7 SO max 6.2 Libeccio 54 % 1016 hPa 6 cielo sereno +11.6° perc. +10.3° Assenti 6.5 SO max 6 Libeccio 56 % 1015 hPa 9 cielo sereno +18.9° perc. +18° Assenti 3.9 ENE max 2.7 Grecale 44 % 1013 hPa 12 cielo sereno +21.9° perc. +21.2° Assenti 6.8 NE max 5.1 Grecale 41 % 1013 hPa 15 poche nuvole +21.6° perc. +21° Assenti 5.5 NNE max 4.4 Grecale 47 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 3.9 SO max 4.2 Libeccio 73 % 1013 hPa 21 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 6.7 SO max 6.1 Libeccio 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:35

