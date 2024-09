Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Cuneo indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta cielo coperto con possibilità di pioggia leggera, mentre nel pomeriggio sono previste precipitazioni più intense, con pioggia moderata. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature in lieve calo.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza di vento proveniente dal Sud Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà nuvolosa con copertura del cielo al 99%. Le temperature saliranno fino ai +20°C, ma si farà sentire una leggera pioggia che potrebbe persistere fino al primo pomeriggio.

Nel primo pomeriggio, il cielo sarà coperto e le precipitazioni diventeranno più intense, con pioggia moderata e temperature intorno ai +18°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con probabilità di pioggia che diminuirà gradualmente. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Cuneo indicano una giornata instabile con precipitazioni che andranno via via attenuandosi nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare la pioggia. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° prob. 33 % 3.7 SO max 4.1 Libeccio 87 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 2 % 2.1 OSO max 3.9 Libeccio 88 % 1015 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 28 % 3 SSO max 3.5 Libeccio 87 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +20.7° perc. +20.8° 0.28 mm 0.7 OSO max 4.2 Libeccio 79 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.46 mm 0.5 NO max 3.7 Maestrale 90 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.14 mm 4.6 NE max 4.4 Grecale 86 % 1012 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +18.1° prob. 73 % 2.8 ONO max 3.7 Maestrale 96 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° prob. 9 % 1.3 SSO max 2.4 Libeccio 97 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:48

