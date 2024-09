Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà relativamente bassa, ma non si escludono sorprese.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h. L’umidità sarà in calo, ma si attesterà comunque su valori superiori al 50%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 17:00, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La pioggia sarà accompagnata da un aumento dell’umidità, che raggiungerà il 91%. Le raffiche di vento rimarranno moderate, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente. La brezza leggera da Sud Ovest accompagnerà la serata, rendendo l’aria frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, chiunque pianifichi attività all’aperto nei prossimi giorni potrà godere di un clima più stabile e gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° prob. 72 % 4.6 SO max 6.4 Libeccio 97 % 1007 hPa 3 poche nuvole +13.5° perc. +13.3° Assenti 3.4 SO max 5.9 Libeccio 93 % 1006 hPa 6 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 5.3 SO max 6.6 Libeccio 87 % 1007 hPa 9 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 3 ENE max 4.9 Grecale 70 % 1007 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.7° Assenti 5.9 NE max 7.1 Grecale 56 % 1006 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° Assenti 5.9 NNE max 8.9 Grecale 62 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.22 mm 4.6 OSO max 6.6 Libeccio 91 % 1008 hPa 21 nubi sparse +13.5° perc. +13° prob. 4 % 8.2 SO max 7.3 Libeccio 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 19:12

