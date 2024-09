Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un passaggio a un cielo più coperto, per poi tornare a una situazione di nubi sparse nella sera. Le temperature varieranno da un minimo di 15,1°C a un massimo di 21,6°C, con venti freschi provenienti da Nord-Ovest.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Ginosa avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 64%, con una velocità del vento di 25 km/h. Man mano che si passerà alle prime ore del giorno, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno leggermente a 14,9°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 5%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 21,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 36%, mentre la velocità del vento si manterrà sui 20 km/h. A partire da 12:00, il cielo diventerà più coperto, con una temperatura di 20,1°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 19,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà dell’84%, con venti che continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 24 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 15%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 69%, con venti che si faranno più leggeri, scendendo a circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.1° prob. 8 % 26.1 NO max 44.2 Maestrale 63 % 1009 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.1° prob. 4 % 27.8 NO max 45.4 Maestrale 60 % 1010 hPa 7 nubi sparse +17° perc. +16° prob. 5 % 26.9 NO max 35.6 Maestrale 51 % 1011 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +19.7° prob. 28 % 20.9 NO max 24.5 Maestrale 38 % 1011 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.2° prob. 15 % 24.7 NNO max 27.1 Maestrale 39 % 1011 hPa 16 nubi sparse +19.7° perc. +18.7° prob. 3 % 20.2 NNO max 25.5 Maestrale 38 % 1012 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 14.6 NNO max 28.1 Maestrale 52 % 1014 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° prob. 13 % 12.7 ONO max 28.9 Maestrale 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:59

