Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Grottaglie si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio, ma senza alcuna possibilità di precipitazioni. La ventilazione sarà moderata, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e sereno.

Nella mattina, il sole sorgerà accompagnato da un cielo sereno e senza nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C intorno alle 09:00. La ventilazione si farà più intensa, con raffiche che potranno toccare i 23 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi attorno al 49% entro le 12:00, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,3°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con un 10% di nuvole attese alle 16:00. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si alzerà nuovamente, raggiungendo il 70%, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni meteo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani si continuerà a godere di un clima stabile, ideale per attività all’aperto. Si raccomanda di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché le temperature potrebbero subire un abbassamento significativo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 17.3 NNO max 36.6 Maestrale 64 % 1017 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 15.7 NNO max 36.4 Maestrale 66 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 23.1 NNO max 32.7 Maestrale 61 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +21.8° Assenti 19.9 NNO max 21.9 Maestrale 45 % 1016 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.6° Assenti 20.6 N max 21.2 Tramontana 41 % 1015 hPa 16 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 17.6 NNE max 20.1 Grecale 57 % 1014 hPa 19 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 6.9 NNE max 10.2 Grecale 70 % 1015 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 2.8 NO max 4.3 Maestrale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:27

