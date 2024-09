Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lumezzane indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 96%, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,6°C. La mattina proseguirà con condizioni simili, con un aumento della temperatura fino a 15,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 10,9°C.

Durante la notte, Lumezzane si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura di 11,4°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno all’85%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con una velocità di circa 3,6 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, la temperatura si alzerà gradualmente, raggiungendo i 12°C alle 07:00 e i 15,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa sarà totale fino alle 09:00, per poi iniziare a diradarsi nel pomeriggio. L’umidità scenderà fino al 70% e i venti si manterranno leggeri, con intensità che varierà tra 0,6 km/h e 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cielo con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa scenderà fino al 70% e l’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 69%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Sud-Ovest.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con un ritorno a condizioni di cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 10,9°C entro le 23:00, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a condizioni di umidità elevata e di tenere in considerazione la possibilità di brevi schiarite nel corso della giornata. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero rimanere simili, con un cielo che continuerà a oscillare tra coperto e parzialmente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 3.6 ENE max 3.9 Grecale 87 % 1025 hPa 3 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° prob. 8 % 2.9 ENE max 4.1 Grecale 85 % 1024 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° prob. 4 % 0.6 E max 2.4 Levante 86 % 1023 hPa 9 cielo coperto +12.5° perc. +12° prob. 4 % 3.2 SO max 3.8 Libeccio 83 % 1024 hPa 12 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 6.6 SO max 6.6 Libeccio 70 % 1022 hPa 15 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 5.1 SO max 5.3 Libeccio 69 % 1020 hPa 18 nubi sparse +12.7° perc. +12.2° Assenti 0.8 NNE max 1.5 Grecale 83 % 1020 hPa 21 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 5.3 NNE max 4.7 Grecale 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.