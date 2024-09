Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto umido e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 21,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del giorno influenzeranno l’umidità, che si attesterà intorno all’82%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,4°C e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 10,2 km/h e 11 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 87%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 34,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il massimo di 21,6°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori che varieranno tra 11,3 km/h e 22,6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi intorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà ancora con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,6°C e la velocità del vento si attenuerà, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la probabilità di pioggia sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni indicano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di giovedì caratterizzata da umidità e piogge leggere, si prevede un fine settimana con condizioni più stabili e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più secco e soleggiato, con temperature che si avvicineranno ai 25°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.19 mm 11 ONO max 16.2 Maestrale 87 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 42 % 12.1 ONO max 23.4 Maestrale 81 % 1016 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 38 % 7.9 NO max 14.8 Maestrale 77 % 1016 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 9 % 2.3 ENE max 10.3 Grecale 74 % 1017 hPa 12 cielo coperto +21.4° perc. +21° prob. 23 % 23.9 E max 38.6 Levante 57 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 26 % 11.3 E max 24.7 Levante 64 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° prob. 30 % 8.2 ENE max 14.6 Grecale 78 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° prob. 3 % 8.1 ENE max 10.7 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:14

