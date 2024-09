Previsioni Meteo Mantova: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Mantova si prevede una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 75%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 12,7 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 17,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, l’umidità si manterrà alta, attorno al 63%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. La velocità del vento sarà simile a quella della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Anche in questa fase non si prevedono piogge, quindi le attività all’aperto potranno proseguire senza problemi, anche se il clima fresco potrebbe richiedere un abbigliamento adeguato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’87%. Il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una leggera brezza. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera umida e fresca potrebbe rendere la serata piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Mantova indicano una giornata di copertura nuvolosa persistente, con temperature fresche e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per domani e dopodomani, il cielo potrebbe rimanere parzialmente nuvoloso, quindi è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 8.9 ENE max 12.7 Grecale 75 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° Assenti 7.7 E max 10.2 Levante 77 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 6.3 ENE max 8.7 Grecale 75 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 6.4 E max 8.4 Levante 69 % 1018 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 7.8 E max 7.9 Levante 63 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° Assenti 6.4 ENE max 8.7 Grecale 75 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° Assenti 6.6 ENE max 8.8 Grecale 75 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 8.1 E max 15 Levante 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.