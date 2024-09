Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 15 Settembre a Martina Franca si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno durante la giornata. Le previsioni del tempo indicano un abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti, con valori che si attesteranno intorno ai 15-18°C. La presenza di vento fresco, proveniente da Ovest-Nord Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto e una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che supererà il 90%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, rendendo l’aria piuttosto fresca. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso e si registreranno piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 18°C. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli che non supereranno i 0.7 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30 km/h, e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 96%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, con un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 16°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.65 mm. Il vento continuerà a soffiare fresco, con raffiche che potranno toccare i 40 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15°C. La velocità del vento si manterrà costante, ma la probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo la serata più tranquilla rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Martina Franca indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteo. Lunedì e martedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite e un clima più mite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.6° perc. +13.7° prob. 12 % 20.1 ONO max 35.8 Maestrale 63 % 1013 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° prob. 35 % 16.2 ONO max 35.5 Maestrale 64 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +14.5° prob. 37 % 22.5 ONO max 40.8 Maestrale 51 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +17.4° prob. 39 % 31.9 NO max 38.9 Maestrale 54 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.7 mm 29.8 NO max 39 Maestrale 73 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +16.4° perc. +15.9° 0.13 mm 27.5 NO max 40.4 Maestrale 71 % 1012 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 46 % 23 NO max 41.6 Maestrale 69 % 1012 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 22.8 NO max 41.7 Maestrale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:55

