Previsioni Meteo Massafra: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,1°C e i 23,7°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 20%, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore, per poi passare a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,4°C alle 09:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’86%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 6%, fino a quando, intorno alle 10:00, si registreranno le prime piogge leggere con un’intensità di 0,15 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge che si intensificheranno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,7°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che varieranno da 0,11 mm a 0,37 mm. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 35%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,5°C. Le piogge continueranno, con un’intensità che varierà da 0,36 mm a 1,01 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 20%, e l’umidità si manterrà sopra il 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Massafra nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge che continueranno anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Venerdì, quando le temperature potrebbero risalire e le precipitazioni diminuire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° prob. 69 % 4.9 N max 6.1 Tramontana 84 % 1013 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° prob. 39 % 6.3 NNO max 7.5 Maestrale 82 % 1013 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 40 % 2.6 NNE max 6.3 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 6 % 6.5 S max 8.5 Ostro 61 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23.6° perc. +23.5° 0.21 mm 7.6 SSE max 6.2 Scirocco 56 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.4° 0.15 mm 9.6 SE max 9.3 Scirocco 58 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +20.9° perc. +20.9° 0.33 mm 1.1 SE max 3.5 Scirocco 70 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +20° perc. +20° 0.51 mm 2.4 NNE max 4.1 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.