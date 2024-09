Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina. Le temperature si manterranno relativamente miti, oscillando tra i 12°C e i 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 80%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 32,2 km/h.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un’intensificazione delle precipitazioni, con attese di forti piogge nel pomeriggio. Le temperature subiranno un calo, arrivando a toccare i 13,6°C nel momento di maggiore intensità delle piogge. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per tutto il giorno.

Durante la sera, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a interessare la zona. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, mentre l’umidità si manterrà elevata. La pressione atmosferica, che si attesterà intorno ai 1006 hPa, non mostrerà segni di miglioramento.

In conclusione, le previsioni meteo per Montichiari nei prossimi giorni non promettono un netto miglioramento. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno sotto la media stagionale. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni climatiche avverse, con un’attenzione particolare alle eventuali criticità legate alle precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.34 mm 3.7 N max 6.8 Tramontana 87 % 1004 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 73 % 8.6 E max 16.3 Levante 90 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.48 mm 9.5 E max 20.8 Levante 93 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.37 mm 17.7 NE max 28.1 Grecale 83 % 1003 hPa 12 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.6 mm 16.2 NNE max 25.3 Grecale 79 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +13.7° perc. +13.5° 2.64 mm 18.4 NE max 26.3 Grecale 92 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +12.6° perc. +12.2° 1.42 mm 19.5 NE max 28.1 Grecale 86 % 1006 hPa 21 pioggia moderata +12.2° perc. +11.7° 1.45 mm 16.5 NE max 25.8 Grecale 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:30

