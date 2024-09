Previsioni Meteo Montichiari: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Montichiari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno tra i 15,4°C e i 20,1°C. Durante la giornata, si registrerà una leggera brezza proveniente da direzioni variabili, con velocità comprese tra 6 km/h e 11,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 51% e il 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse, mantenendo temperature intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 61%, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 70%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C alle 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 4%. L’intensità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 71%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montichiari nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà pressoché invariata, con possibilità di schiarite solo in alcune fasce orarie. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 8.9 NNO max 8.2 Maestrale 74 % 1020 hPa 3 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 7.1 N max 7.2 Tramontana 75 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 7.2 N max 9.2 Tramontana 75 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 1.8 O max 4.5 Ponente 57 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 3 % 6.6 SSE max 9.9 Scirocco 52 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 5 % 7.8 SO max 9 Libeccio 67 % 1019 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 8.1 NO max 10.3 Maestrale 75 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 8.8 N max 9.1 Tramontana 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:18

